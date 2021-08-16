Съемки «Воланда» ограничат движение в Московском районе

С четверга в Московском районе Петербурга ограничат движение транспорта из-за съемок фильма.

В Московском районе будут проходить съемки художественного фильма «Воланд» по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Картина выйдет в прокат в конце 2022 года.

Как сообщили в петербургском комитете по транспорту, киносъемки перекроют движение по Демонстрационному проезду вдоль дома №212 по Московскому проспекту, что у Московской площади. Водителям запретят проезд с полуночи 19 августа до 23:59 24 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат. Почти на две недели будут перекрыты третья и четвертая полосы внутреннего кольца. На второй и четвертой ограничат скоростной режим до 50 километров в час.