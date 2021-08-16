В Китае знают, как спасти лысых мужчин

Что печальнее – седая женщина или лысый мужчина? Ответ очевиден. Женщина может покрасить волосы, а вот мужчинам для восстановления шевелюры придется помучиться. Пересадка волос – удовольствие дорогое. Как же предотвратить печальный волосопад? Ответ найден – мужчин надо колоть специальными мелкими иголками. Тогда у них на головах образуется свежий волосяной коврик.

К такому выводу пришли китайские ученые. Они нашли две главных причины облысения – недостаточное кровообращение кожи головы, зачастую даже у молодых мужчин, и окислительные процессы. А химический элемент церий (один из продуктов деления урана-235, нарабатывается в больших количествах в ядерных реакторах) имитирует ферменты, которые сдерживают окислительные процессы в коже и предотвращают выпадение волос.

Китайские ученые создали гиалуроновый пластырь с микроиглами, помогающими доставить церий к корням волос. Проверили пластырь на мышах, предварительно лишив их растительности. И выяснили, что мыши буйно покрываются шерстью после применения этого пластыря.

Можно предположить, что такой пластырь поможет также жертвам коронавируса. Известно, что одним из неприятных постковидных явлений часто бывает выпадение волос.

Процедура с пластырем может быть настоящей находкой для молодых мужчин, многим из которых, возможно, неприятно ходить полностью лысыми или смотреть в зеркало на блестящую макушку. Взять хотя бы принцев Гарри и Уильяма. С другой стороны, дорогая пересадка волос не всегда смотрится органично. Ладно певец Элтон Джон, но представьте волосатым брутального лысого актера Брюса Уиллиса. Надеемся, он доволен своей внешностью и не заинтересован в новом открытии китайских ученых.

С другой стороны, мужчины должны быть уверены, что не напугают кардинальной сменой имиджа своих избранниц. Так, стало известно, что голливудская актриса-красавица Меган Фокс сбежала от своего возлюбленного музыканта Колсона Бэйкера после того, как он побрился наголо. И даже отписалась от него в соцсетях, возможно, чтобы не расстраиваться от вида лысого рэпера.