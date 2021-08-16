Петербургские активисты помещали строительству на месте ВНИИБ

Петербургские активисты помещали строительству на месте ВНИИБ
ВНИИБ. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Холдинг «ФСК» проиграл суд с Госстройнадзором Петербурга о продлении разрешения на строительство жилого дома на месте ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на площади Мужества.

Ночные дежурства активистов на месте ВНИИБ, протесты, обращения в суды и к правительству не прошли даром. Наконец суд встал на сторону горожан и отказал застройщикам в продлении строительства на территории ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, 49.

Застройщик планировал построить на месте ВНИИБ 11-этажный жилой дом на 229 квартир. Эксперты оценивали объем инвестиций в проект в 2,5 миллиарда рублей, сообщает РБК.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что активисты снова пытаются отбить ВНИИБ через суд. Они требуют признать отказ включить здание в список объектов культурного наследия незаконным.

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