Активисты снова пытаются отбить ВНИИБ через суд

Активисты снова пытаются отбить ВНИИБ через суд
Митинг в защиту здания ВНИИБ от сноса. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Активисты вновь пытаются через суд отстоять ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности. Они требуют признать отказ включить здание в список объектов культурного наследия незаконным.

Об этом во вторник, 29 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Санкт-Петербургский городской суд принял к производству и назначил судебное заседание по иску Александра Алаханова, Марии Воюцкой и Ярослава Дудникова к Комитету по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

ВНИИБ. Фото: GazetaSpb/Николай Овсянников

Истцы собираются оспорить решение комитета об отказе включить ВНИИБ в перечень выявленных объектов культурного наследия. Его требуют признать незаконным

«К участию в деле в качестве заинтересованного лица привлечено ООО «Специализированный застройщик «2-ой Муринский»», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что местные жители уже давно пытаются защитить ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности на 2-м Муринском проспекте. На защиту они бросились, когда узнали о планах ФСК «Лидер» простроить там жилую высотку. Местные жители и активисты считают образцом сталинского неоклассицизма. По их мнению, здание стоит выкупить и использовать под социальные нужды.

В прошлом году, казалось, градозащитники смогли добиться успеха, когда суд приостановил разрешение на строительство. КГИОП должен был закрыть вопрос о внесении здания в список памятников.

Сход у ВНИИБ. Фото: vk.com/comitetspb

В результате в марте этого года стало известно о том, комитет не стал включать ВНИИБ в этот перечень.

Отметим, что к активистам в защите здания присоединились петербургские депутаты Борис Вишневский и Надежда Тихонова, а также депутат Госдумы Евгений Марченко.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что КГИОП обратился в полицию из-за демонтажа лепнины и женских фигур с дома Орлова.

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