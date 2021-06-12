КГИОП обратился в полицию из-за демонтажа лепнины и женских фигур с дома Орлова

КГИОП обратился в полицию из-за демонтажа лепнины и женских фигур с дома Орлова
С дома Орлова самовольно демонтировали лепнину и женские полуфигуры. Фото: КГИОП

Петербургский комитет по охране памятников написал заявление в полицию в связи с незаконным демонтажем лепнины и женских полуфигур с «Дома Е.М. Орлова».

Дом Орлова находится на Вознесенском проспекте, 18. Здание признано памятником регионального значения. Как сообщили в КГИОП, жалоба на демонтаж декора дома поступила 10 июня.

Эксперты провели проверку и выяснили, что неизвестные самовольно демонтировали лепнину и горельефные женские полуфигуры, которые также охраняются властями.

В адрес Жилкомсервиса №2 Адмиралтейского района направили предписание на приостановку работ и предостережение. Также ведомство заявило в полицию о преступлении по статье 243 УК РФ об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самовольные работы в Доме Алюшинского обернулись штрафом в 100 тысяч рублей.

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