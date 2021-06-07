Самовольные работы в Доме Алюшинского обернулись штрафом в 100 тысяч рублей

Самовольные работы в Доме Алюшинского обернулись штрафом в 100 тысяч рублей
Доходный дом Алюшинского. Скриншот: Яндекс.Панорама

В Петербурге суд оштрафовал компанию «Лайн» за самовольные работы в объекте культурного наследия «Дом И.Ф. Алюшинского» на Петроградской стороне.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Здание расположено на Большом проспекте П.С., д. 69А. Оно признано объектом культурного наследия.

Одним из помещений на первом этаже бывшего доходного дом владеет ООО «Лайн». Комитет по охране памятников в декабре 2020-го проводил проверку и выявил, что в здании самовольно восстановили межэтажное перекрытие и залили бетонную стяжку. При этом КГИОП разрешения на проведение работ не выдавал.

Суд назначил компании штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во что превратилась историческая дверь на Большом проспекте Петроградки после работы подрядчика «Газпрома»: фоторепортаж Gazeta.SPb.

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