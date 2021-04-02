Во что превратилась историческая дверь на Большом проспекте Петроградки после работы подрядчика «Газпрома»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Еще одна битва за исторические двери на Петроградской стороне проиграна для горожан. Подрядчик «Газпрома» заменил дверь дома 98 на Большом проспекте П.С. От оригинала осталась лишь коробка и верхняя часть. Активисты уверены, что сохранить можно было намного больше.

Тревогу жители Петроградской стороны забили несколько дней назад, когда узнали, что подрядчик ПАО «Газпром» собирается заменить историческую дверь на Большом проспекте П.С. 98. Работы были согласованы с КГИОП, их подрядчик уже завершил. Ставни отправили на временное хранение в подвал.

Как отмечала исследователь-энтузиаст архитектурного наследия Петербурга Ника Артемьева, сами двери сохранились хорошо и вполне подлежат восстановлению. В советский период их закрасили, а витражи закрыли вагонкой. Специалист считает, что достаточно было бы провести расчистку, заделку и остекление.

«В Петербурге осталось менее 5% исторических дверей. Их ценность в подлинности. И часто они – единственный источник информации об облике двери (если дверь утрачена, практически невозможно достоверно воссоздать ее). И главное: какой бы потрепанной вам не казалась дверь, она поддается восстановлению», — написала она в своем Instagram.

Как писала Gazeta.SPb, шум местные жители из-за программы «благоустройства», которую на Петроградской стороне начал подрядчик «Газпрома», объединение «Дормост, подняли еще летом 2019-го года. Тогда горожан серьезно обеспокоило то, что рабочие начали менять двери – не только простые металлические, но и старинные. К осени 2019-го года на Петроградской стороне успели демонтировать пять дореволюционных дверей и одну довоенную.

В результате горожане все-таки смогли добиться встречи с представителями подрядчика. На Петроградской стороне создали рабочую группу с представителями ЗакСа, ВООПИиК и экспертов.

Проверку начал и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, который возглавляет Сергей Макаров. (Курирует деятельность КГИОП вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко). Выяснилось, что исторические двери сняли с дома №69 – бывшего дохода дома Алюшинского, выявленного объекта культурного наследия. Ремонт там вели без согласования с ведомством. Работы приостановили.

Когда на Большом проспекте утих шум, подрядчик переместился на улицу Добролюбова. Там, как сообщали горожане, испортили еще несколько дверей.