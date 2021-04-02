Во что превратилась историческая дверь на Большом проспекте Петроградки после работы подрядчика «Газпрома»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Во что превратилась историческая дверь на Большом проспекте Петроградки после работы подрядчика «Газпрома»: фоторепортаж Gazeta.SPb
Дверь на Большом проспекте П.С. Фото: Gazeta.SPb

Еще одна битва за исторические двери на Петроградской стороне проиграна для горожан. Подрядчик «Газпрома» заменил дверь дома 98 на Большом проспекте П.С. От оригинала осталась лишь коробка и верхняя часть. Активисты уверены, что сохранить можно было намного больше.

Фото: Gazeta.SPb

Тревогу жители Петроградской стороны забили несколько дней назад, когда узнали, что подрядчик ПАО «Газпром» собирается заменить историческую дверь на Большом проспекте П.С. 98. Работы были согласованы с КГИОП, их подрядчик уже завершил. Ставни отправили на временное хранение в подвал.

Фото: Gazeta.SPb

Как отмечала исследователь-энтузиаст архитектурного наследия Петербурга Ника Артемьева, сами двери сохранились хорошо и вполне подлежат восстановлению. В советский период их закрасили, а витражи закрыли вагонкой. Специалист считает, что достаточно было бы провести расчистку, заделку и остекление.

Двери на Большом проспекте П.С, 98 до ремонта. Фото: vk.com/voopiik_spb

«В Петербурге осталось менее 5% исторических дверей. Их ценность в подлинности. И часто они – единственный источник информации об облике двери (если дверь утрачена, практически невозможно достоверно воссоздать ее). И главное: какой бы потрепанной вам не казалась дверь, она поддается восстановлению», — написала она в своем Instagram.

Фото: Gazeta.SPb

Как писала Gazeta.SPb, шум местные жители из-за программы «благоустройства», которую на Петроградской стороне начал подрядчик «Газпрома», объединение «Дормост, подняли еще летом 2019-го года. Тогда горожан серьезно обеспокоило то, что рабочие начали менять двери – не только простые металлические, но и старинные. К осени 2019-го года на Петроградской стороне успели демонтировать пять дореволюционных дверей и одну довоенную.

Фото: Gazeta.SPb

В результате горожане все-таки смогли добиться встречи с представителями подрядчика. На Петроградской стороне создали рабочую группу с представителями ЗакСа, ВООПИиК и экспертов.

Фото: Gazeta.SPb

Проверку начал и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, который возглавляет Сергей Макаров. (Курирует деятельность КГИОП вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко). Выяснилось, что исторические двери сняли с дома №69 – бывшего дохода дома Алюшинского, выявленного объекта культурного наследия. Ремонт там вели без согласования с ведомством. Работы приостановили.

Фото: Gazeta.SPb

Когда на Большом проспекте утих шум, подрядчик переместился на улицу Добролюбова. Там, как сообщали горожане, испортили еще несколько дверей.

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