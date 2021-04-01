Исторические двери Петроградки вновь под угрозой – подрядчик «Газпрома» опять начал работы на Большом проспекте

Исторические двери Петроградки вновь под угрозой – подрядчик «Газпрома» опять начал работы на Большом проспекте
Двери на Большом проспекте П.С.98. Фото: скриншот www.instagram.com/agentsnop

На Большом проспекте Петроградской стороны – вновь «дверные баталии». Подрядчик «Газпрома» начал менять исторические двери. Битва там уже разыгрывалась в 2019-м году из-за дверей домов 7-4 и №69. Теперь активисты бьют тревогу из-за ремонта в доме №98.

Двери на Большом проспекте П.С, 98. Фото: vk.com/voopiik_spb

По данным Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), подрядчик ПАО «Газпром» намерен полностью заменить сохранившуюся историческую дверь на Большом проспекте П.С. 98.

Как выяснила градозащитника Анна Капитонова, работы подрядчик согласовал с КГИОП.

По словам исследователя-энтузиаста архитектурного наследия Петербурга Ники Артемьевой, дубовая дверь дома 98 на Большом проспекте П.С. сохранилась хорошо и подлежит восстановлению. В советские годы ее закрасили, а витражи закрыли вагонкой, но расчистка, заделка и остекление позволят вернуть ее к жизни.

Пока историческую дверь будут хранить в подвале.

Двери на Большом проспекте П.С.98. Фото: скриншот www.instagram.com/details_spb

Шумиха в городских СМИ из-за «благоустройства» Большого проспекта Петроградской стороны поднялась летом 2019-го года, когда подрядчик «Газпрома», объединение «Дормост», начал менять старинные двери в жилых домах. Настораживало горожан не то, что рабочие обновляют простые металлические двери – руки строителей дотянулись до уникальных образцов. К осени 2019-го года на Петроградской стороне успели демонтировать пять дореволюционных дверей и одну довоенную.

Дверь на Большом проспекте П.С., 98. Фото: скриншот www.instagram

После того, как местные жители забили тревогу, подрядчик решил с ними встретиться. Тогда на Петроградской стороне создали рабочую группу с представителями ЗакСа, ВООПИиК и экспертов. Работы по замене дверей приостановили. Свою проверку начал и Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников, который возглавляет Сергей Макаров. (Курирует деятельность КГИОП вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко). Оказалось, что один из домов, где сняли исторические двери, имеет статут выявленного объекта культурного наследия. Это дом №69 — бывший доходный дом Алюшинского. В КГИОП тогда заявили, что работы на объекте начались без согласования с ведомством.

Пока работы на Большом проспекте были приостановлены, подрядчик отправился на улицу Добролюбова, где, по мнению горожан, испортили еще несколько дверей. С тех пор шум в СМИ несколько утих.

Двери на Добролюбова. Фото: скриншот facebook.com/nika.azarova

Между тем, исторических дверей в Северной столице остается все меньше.

Как отмечает Ника Артемьева, в Петербурге сохранилось менее 5% исторических дверей, ценность которых состоит в подлинности. Часто именно они являются единственным источником информации об облике двери. Если полотно просто сломают, воссоздать облик двери будет уже невозможно.

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