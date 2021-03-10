Страсти по ВНИИБ продолжаются: активисты ждут на народный сход чиновников Смольного

Активисты пока не собираются отступать, несмотря на то, что КГИОП не стал вносить ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте в список объектов культурного наследия. Теперь на ближайшем народном сходе ждут главу ведомства Сергея Макарова и руководителя администрации Выборгского района Валерия Гарнеца.

Об это Gazeta.SPb рассказал один из организаторов, активист Борис Романов. Народный сход у здания ВНИИБ запланирован на 13 марта.

Отметим, что в марте КГИОП решил отказать во включении здания в список объектов культурного наследия. Сообщалось также, что до 18 марта постановление ведомства будет проходить антикоррупционную экспертизу. Это уже второй отказ КГИОП по ВНИИБ.

Между тем, глава Выборгского района Валерий Гарнец, которого активисты ждут на встречу 13 марта, заявил, что продолжает искать компромисс. Накануне, 9 марта, он встретился с собственником здания.

«Я солидарен с мнением жителей, которые считают, что данный объект должен быть сохранен», — заявил при этом чиновник. По его словам, собственник также сообщил, что готов изучить возможные варианты дальнейшего использования здания с учетом мнения горожан.

Напомним, что горожане уверены: здание ВНИИБ должно быть выкуплено городом и передано под социальные нужды. Кстати, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов в ответе депутату Борису Вишневскому отмечал, что оснований для выкупа объекта нет.

Между тем, депутат Госдумы Евгений Марченко также призывал передать здание под социальные нужды.

Кроме того, градозащитники считают, что этот образец сталинского неоклассицизма формирует облик квартала. На его же месте ФСК «Лидер» планирует построить жилую высотку.

Напомним, что сейчас разрешение на строительство на этой территории приостановлено по решению суда.