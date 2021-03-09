Над ВНИИБ вновь зависла угроза сноса – активисты собирают народные сходы

ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ) на 2-м Муринском проспекте, по всей видимости, не суждено стать объектом культурного наследия. КГИОП во включении его в перечень отказал. Пока проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу, активисты приготовились защищать здание от строителей.

О решении комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры стало известно на выходных. Новость активисты назвали «подарком» защитникам ВНИИБ к праздникам. Они припомнили и петербургский проект изменений в федеральный закон о памятниках, который давал больше свободы застройщикам, опубликованный в преддверии майских праздников (согласованы изменения так и не были).

По данным активистов, до 18 марта постановление КГИОП об отказе включить ВНИИБ в перечень объектов культурного наследия будет проходить антикоррупционную экспертизу.

Активисты пока стягивают силы и организуют народные сходы. Один из них уже прошел в воскресенье, 7 марта. Другой запланирован на 13 марта.

Отметим, что пока разрешение на строительство на месте ВНИИБ приостановлено. Такое решение в прошлом году вынес суд. Действовать оно, однако, будет до тех пор, пока вопрос о внесении здания в список памятников не будет закрыт. Этот момент, судя по всему, приближается.

Активисты опасаются того, что на месте здания в стиле сталинского неоклассицизма, которое было построено в 1957-м году, появится жилая высотка. Разрешение на ее строительство ФСК «Лидер» получил от Госстройнадзора еще в 2019-м году.

Петербуржцы же настаивают на том, что здание ВНИИБ формирует облик всего квартала. Горожане полагают, что объект следует отдать под социальные нужды. К слову, в этом их поддержал и депутат Госдумы Евгений Марченко, который призывал Смольный выкупить здание. Городские власти, впрочем, основания для таких мер не видят.