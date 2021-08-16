«Тоже хочу!»: старший сын Авербуха отреагировал на рождение брата

У актрисы Лизы Арзамасовой и её супруга, фигуриста Ильи Авербуха родился сын. Имя мальчику пока не выбрали.

Елизавета опубликовала в своем Instagram трогательную фотографию молодой семьи: Авербух прижимает к груди новорождённого сына, а актриса с любовью прижимается к мужу. «Счастье», — немногословно подписала снимок звезда.

На публикацию незамедлительно откликнулся старший сын Ильи Авербуха, 17-летний Мартин, рожденный в браке с бывшей партнершей фигуриста, Ириной Лобачевой. «Эй, я тоже хочу посмотреть! Поздравляю!» — написал мальчик. Напомним, что после развода родителей Мартин живет с отцом. Судя по социальным сетям, старший сын Авербуха хорошо ладит с Елизаветой.

Прокомментировал рождение второго ребенка и сам спортсмен. Он рассказал, что рост мальчика при рождении составил 53 сантиметра, а вес — 3800 граммов. «Я бесконечно счастлив. У нас получился настоящий богатырь», — поделился Авербух с журналом «СтарХит». По словам фигуриста, его супруга чувствует себя отлично. Правда, с именем для мальчика молодые родители пока не определились.

Артист после встречи с новорожденным, к сожалению, вынужден на время оставить семью: он отправился в Нижний Новгород, на репетиции гала-шоу в честь юбилея города.

Со столь знаменательным событием, как рождение сына, Авербуха и Арзамасову поздравил коллега по цеху, артист и фигурист Алексей Ягудин. «От всего сердца поздравляю», — написал спортсмен в своем Instagram. Он пожелал новоиспеченным родителям счастья, гармонии и наикрепчайшего здоровья. «Спасибо Лешенька:)!еще одним физкультурником стало больше:)!» — ответил в комментарии Авербух.