Горсуд отменил постановление властей об отказе признать ВНИИБ памятником

Городской суд Петербурга встал на сторону активистов и отменил отказ властей признать памятником бывший ВНИИ целлюлозно-бумажной промышленности (ВНИИБ).

Горсуд 16 августа отменил постановление комитета по охране памятников (КГИОП) об отказе признать памятником культурного наследия здание ВНИИБ, расположенного на 2-м Муринском проспекте, 49. Об этом сообщили общественники движения «Живой город».

Суд принял такое решение на фоне поражения застройщика, который планировал застроить территорию ВНИИБ, в суде.

Напомним, что вопрос о статусе здания на площади Мужества рассматривали дважды – в 2019 и в 2021 году. Оба раза Смольный отказался признавать здание памятником.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские активисты помешали строительству на месте ВНИИБ.