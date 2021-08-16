18 августа замруководитель СК РФ по Ленобласти проведет прием граждан

18 августа замруководитель СК РФ по Ленобласти проведет прием граждан
На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. Фото: pixabay

18 августа заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Дмитрий Юрьевич Митяев проведет прием граждан в городах Лодейное Поле и Подпорожье.

В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки прием будет осуществлен в режиме видеоконференцсвязи. Для участия в приеме необходимо предварительно записаться по телефону 8-812-630-39-12 (отдел по приему граждан и документационному обеспечению). Запись осуществляется до 18:00 17.08.2021. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Прием будет организован с 10:00 до 11:00 в помещении Лодейнопольского межрайонного следственного отдела по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д. 1, корп. 13.

Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов, с жалобами на действия и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления по Ленобласти, а также по вопросу трудоустройства в органы СК России.

На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Напоминаем, что в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации к компетенции Следственного комитета Российской Федерации относится расследование уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях против жизни и здоровья граждан, о половой неприкосновенности граждан, о коррупционных преступлениях и др.

С информацией о графике личного приема руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области и его заместителей можно ознакомится на нашем сайте в разделе «Обращения граждан».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель СК поручил доложить об обстоятельствах обнаружения бункера.

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