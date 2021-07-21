Председатель СК поручил доложить об обстоятельствах обнаружения бункера

Сейчас вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию. Фото : Следственный Комитет РФ

Сейчас вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию. Фото : Следственный Комитет РФ

В связи с появившейся в СМИ информацией об обнаружении во Всеволожском районе Ленобласти бункера руководитель СУ СК России по Ленинградской области представил доклад о расследовании уголовного дела.

Так, выстрелы в потерпевшего были из машины. Этот автомобиль проехал в сторону одного из домовладений, территория вокруг которого была огорожена забором. В ходе осмотра строения обнаружили подвал. Он состоит из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми. Следов пребывания людей в подвале не обнаружено. Об этом сообщает СК по Ленобласти.

Следствие провело все необходимые мероприятия по исследованию помещений. Сейчас вход в подвал засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию.

По поручению Председателя следственными органами по Ленобласти активизируют работу по раскрытию убийства прошлых лет. А также продолжат комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств, касающихся обнаруженного помещения внутри домовладения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержаны мигранты, которые подозреваются в убийстве соотечественника на Загородном проспекте.