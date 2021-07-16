Задержаны мигранты, которые подозреваются в убийстве соотечественника на Загородном проспекте

Мужчину госпитализировали с ножевым ранением, он скончался. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Мужчину госпитализировали с ножевым ранением, он скончался. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге задержаны трое мигрантов, которые подозреваются в убийстве своего соотечественника.

Инцидент произошел 14 июля возле одного из домов на Загородном проспекте.

Полицейские задержали двух женщин и одного мужчину. Все являются уроженцами Узбекистана.

По предварительной информации, в результате ссоры, возникшей на бытовой почве, мужчина нанес ножевые ранения своему соотечественнику, которые скончался от этого. В квартире «по горячим следам» задержаны подозреваемые и доставлены в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на четверг, 8 июля, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в одном из дворов улицы Жуковского компания молодых людей нападает на прохожих и пытается устроить драку.