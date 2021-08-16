Названа каша, способная защитить от рака и тромбоза

Недавно британские ученые доказали, что гречневая крупа способна снизить риск развития рака. Благодаря большому большому количеству клетчатки она нормализует работу желудочно-кишечного тракта и защищает от рака груди, и желудка и толстой кишки

Так, пищевые волокна уменьшают уровень глюкозы в крови. Это происходит очень быстро, для этого требуется пара часов. Об этом сообщает New England Journal of Medicine,

Гречневая каша богата веществом, которое повышает уровень «хорошего» холестерина. Он же снижает риск развития заболеваний сердца, уменьшает свертываемость крови и защищает от инсульта, инфаркта и атеросклероза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что каши оказались полезными не для каждого. Такое блюдо противопоказано людям, которые страдают от диабета и ожирения. Об этом рассказала врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина.