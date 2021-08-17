В России за сутки коронавирус выявили у 20,9 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 958 человек.

Об этом стало известно сегодня, 17 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 642 559 человек.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 805 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 172 110 граждан РФ. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 18 407 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 918 324.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на третьем месте — 1 156 случаев. Лидером стала Москва — 2 006 случаев. На втором месте Московская область — 1 328.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что постковидный синдром может проявиться у переболевших в легкой форме или у людей, перенесших вирус бессимптомно, то есть спустя месяц.