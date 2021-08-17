Стало известно, какие устройства Apple анонсирует в сентябре

Стало известно, какие устройства Apple анонсирует в сентябре
У нового iPhone улучшится фото- и видеосъемка. Фото: скриншот YouTube 9to5Mac

На своей осенней презентации Apple продемонстрирует множество разных устройств, включая iPhone 13, который будет минимально отличаться от iPhone 12.

Ожидается, что новая модель смартфона получит дисплей нового поколения, более быстрый процессор А15 Bionic и усовершенствованную камеру, сообщает 9to5mac.

Смарт-часы Apple Watch 7 станут более похожими на iPhone в том, что касается дизайна экрана. Планшеты iPad mini 6 и iPad 9 получат новый дизайн и экран с тонкими рамками.

Кроме того, в сентябре Apple может показать новое поколение наушников AirPods. Визуально они будут похожи на AirPods Pro, но будут иметь более короткие «ножки».

Анонса новых компьютеров на предстоящей презентации не ожидается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей.

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