Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей

Телефоны начнут сканировать при помощи специальной программы.

Американская компания Apple намерена внедрить в свои гаджеты программу, которая будет сканировать телефоны пользователей на предмет признаков преступлений против детей. Об этом пишет издание Financial Times.

Программа сможет отыскать фото и видеоматериалы, на которых запечатлены правонарушения, связанные с несовершеннолетними. Это, например, детская порнография или же кадры жестокого обращения.

Эксперты не знают, как реагировать на подобное заявление. Они переживают, что подобная программа станет причиной бреши в защите персональных данных и может быть использована не по назначению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей. В числе товаров, обнаруженных на складе подделок, были часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.