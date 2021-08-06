Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей

Apple сможет искать в айфонах материалы с признаками преступлений против детей
В айфонах может появиться специальная программа. Фото: pixabay.com

Телефоны начнут сканировать при помощи специальной программы.

Американская компания Apple намерена внедрить в свои гаджеты программу, которая будет сканировать телефоны пользователей на предмет признаков преступлений против детей. Об этом пишет издание Financial Times.

Программа сможет отыскать фото и видеоматериалы, на которых запечатлены правонарушения, связанные с несовершеннолетними. Это, например, детская порнография или же кадры жестокого обращения.

Эксперты не знают, как реагировать на подобное заявление. Они переживают, что подобная программа станет причиной бреши в защите персональных данных и может быть использована не по назначению.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей. В числе товаров, обнаруженных на складе подделок, были часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe.

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