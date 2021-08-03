В Апраксином изъяли поддельный Apple на рекордные 150 млн рублей

Рейд по петербургским торговым точкам превзошел все ожидания таможенников: только на знаменитой «Апрашке» изъяли почти 54 тысячи единиц контрафактных аксессуаров и техники Apple. Ущерб оценили в рекордные 150 млн рублей.

По информации пресс-службы Северо-Западного таможенного управления, в инспекционном мероприятии участвовали сотрудники Службы таможенного контроля после выпуска товаров вместе с представителями петербургского Роспотребнадзора и компании Apple Inc.

В числе товаров, обнаруженных на складе подделок, были часы и браслеты AppleWatch, наушники AirPods и чехлы для них, а также для iPhone, iPad, кабели для зарядки Lightning и сетевые адаптеры AppleMagsafe. При этом продавцы не смогли документально подтвердить подлинность гаджетов и аксессуаров, отмечают в ведомстве. В Apple также подтвердили, что предприимчивые производители не обращались к ним за разрешением на использование товарного знака.

В общей сложности, по подсчетам правообладателя, продавцы и изготовители контрафакта нанесли компании-гиганту ущерб на сумму более 150 миллионов рублей. Как отмечают в таможенной службе, это крупнейшая партия изъятых поддельных товаров Apple в российской истории корпорации.

На данный момент все контрафактные единицы изъяты. Должностными лицами Роспотребнадзора возбуждено два административных дела по статье «Незаконно использование средств индивидуализации товаров» (ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ). Согласно букве закона, нарушителям может грозить существенный штраф: им придется в трех- или в пятикратном размере выплатить стоимость товара, выпущенного с нелегально используемыми логотипами известного бренда.