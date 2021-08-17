Жителя Киришей, совратившего 10-летнюю девочку, задержали

Жителя Киришей, совратившего 10-летнюю девочку, задержали
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Ленобласти сотрудники полиции задержала мужчину, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки.

В понедельник, 16 августа, в отдел полиции обратилась 35-летняя лаборантка, проживающая в Киришах. Она рассказала, что в начале лета неизвестный в подъезде изнасиловал ее 10-летнюю дочь.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в этот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его поместили в изолятор.

Задержанный ранее уже был судим за изнасилование. В 2020 году его поставили на административный надзор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине мужчина совратил 13-летнюю дочку гражданской жены.

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