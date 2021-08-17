Как похудеть и не заработать хроническую усталость и апатию

Сонливость, усталость и апатия могут свидетельствовать не только о неправильном питании, но и о проблемах с здоровьем. Фото: pixabay

Сонливость, усталость и апатия могут свидетельствовать не только о неправильном питании, но и о проблемах с здоровьем. Фото: pixabay

При потере веса человек может испытывать повышенную утомляемость, хроническую усталость, апатию и подавленное состояние. Американские диетологи перечислили способы сохранения энергичности при похудении.

Специалист Мелисса Маджумдар в беседе с порталом WTOP-FM рассказала, что чувство усталости может сигнализировать о слишком резком сбросе веса и чересчур строгой диете. Стоит проверить, достаточно ли энергии получает организм с текущим рационом. Можно добавить в меню 30-60 граммов постных белков, полчашки цельного зерна или столовую ложку здоровых жиров, а затем вновь прислушаться к самочувствию.

Также высокая утомляемость может быть следствием слишком редких приемов пищи. Некоторые люди в таких случаях вместо голода испытывают сонливость, становятся медлительными, объясняет эксперт.

Апатия и подавленность также вызывается нехваткой углеводов в рационе. По словам диетолога Элизабет Деробертис, длительная несбалансированность питания в этом случае может привести к обезвоживанию. Однако причиной отсутствия энергии может стать и переизбыток углеводов. Съесть за один присест слишком много коричневого риса, батата, цельнозерновых макарон или киноа чревато резким повышением уровня сахара в крови, из-за чего человек становится вялым и чувствует утомление.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru писала о том, какие продукты негативно влияют на печень. Петербургский диетолог Татьяна Тарновская рассказала, что опасным является не только переизбыток жирного и жареного в меню, но и отсутствие жиров как таковых. В таком случае печени приходится вырабатывать их самостоятельно, что приводит к ожирению этого органа.