4 афганца через суд Петербурга смогли добиться права остаться в РФ

4 афганца через суд Петербурга смогли добиться права остаться в РФ
Четверо афганцев в Петербурге добились отсрочки выдворения на родину .Фото: pixabay

В Петербурге четверо граждан Афганистана сумели добиться от суда права остаться в России.

Как сообщает 17 августа Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, отправить афганцев на родину хотели из-за нарушения правил пребывания в РФ.

Уроженцы Афганистана сумели получить процессуальную отсрочку при выполнении данного решения, заявив, что судебный вердикт не перевели на их родной язык пушту.

Так, Насрати Нураллах, Шайста Хан Сафиуллах, Абас Али Ахмад и Фараманда Нисар Ахмад районный суд назначил штраф в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением за пределы РФ. Но адвокаты обжаловали вердикт в городском суде.

Материалы дела вернулись в Октябрьский районный суд для перевода судебного постановления на язык пушту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что афганцы бегут за движущимся самолетом, лишь бы покинуть страну.

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