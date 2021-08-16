Афганцы бегут за движущимся самолетом, лишь бы покинуть страну

Люди цеплялись прямо за самолет, который вылетал из Афганистана. Фото: unsplash

Люди цеплялись прямо за самолет, который вылетал из Афганистана. Фото: unsplash

В аэропорту Афганистана Кабула давка. Люди, чтобы покинуть страну, власть в которой захватили Талибы (движение запрещено в РФ как террористическое), бегут за движущимся самолетом.

В социальных сетях продолжает распространяться видео, на котором заметно, как в единственном инфраструктурном объекте, который остался под контролем американцев, местные жители штурмуют самолет.

В попытках уехать из Афганистана после захвата власти в стране движением «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран) люди пытаются удержаться прямо на самолете.

К сожалению, другого выхода нет, потому как все погранпереходы заблокированы.

По неподтвержденным данным, давка в аэропорту привела к тому, что нескольких человек задавили. Также некоторые упали с высоты, когда самолет уже поднялся в воздух.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции потерпел крушение пожарный самолет Минобороны России.