В Турции потерпел крушение пожарный самолет Минобороны России

В Турции потерпел крушение пожарный самолет Бе-200, который был арендован у России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление лесного хозяйства.

На борту находились россияне, все погибли. Самолет принадлежал Миноброны РФ.

На борту находилось восемь человек. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ, на самолете находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. По предварительной информации, самолет потерпел крушение при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара.

Авиакатастрофа произошла у населенного пункта Адана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Аляске 5 августа разбился легкомоторный экскурсионный самолет. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли. По данным береговой охраны штата, о крушении самолета стало известно в четверг в 11:20 по местному времени (22:20 по московскому).