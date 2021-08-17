Предсказания Ванги на 2021 год: что напророчила слепая предсказательница России и миру

Слепая болгарская прорицательница Ванга напророчила много бед в 2021 году. Отдельно она сказала о России. Что сбылось и что еще только висит дамокловым мечом над головами землян — читайте в материале Gazeta.SPb.

Одно из предсказаний — многочисленные природные катаклизмы. Действительно, пожары в Турции, наводнения там же, стихийные бедствия в Европе — все это происходит и пока заканчиваться не собирается. Исключением, по словам Ванги, является Россия.

Еще одно крупное пророчество Ванги — упадок США и приход на смену Америке «красного дракона». Большинство думает, что речь идет о Китае, но некоторые склоняются к тому, что таким драконом может быть Россия.

Обострение противоречий с мусульманским миром — да, но тут речь, скорее, идет о радикалах.

Изобретение лекарства от рака, по словам Ванги, тоже должно произойти в 2021 году. Весь мир с нетерпением этого ждет, но чуда пока не случилось.

И последнее предсказание касается России. Она должна преодолеть демографический кризис первого полугодия. Также, по прогнозам Ванги, с России могут снять часть санкций — в благодарность за борьбу с пандемией коронавируса.

Как считает Ванга, каждый человек может предсказывать собственную судьбу — прямо в повседневной жизни. Для этого надо просто научиться видеть знаки Вселенной. Они, как утверждает Ванга, всегда вокруг нас, просто мы их не понимаем.

Ясновидящая с особой теплотой относилась к России. Она даже говорила, что у России будет «власть над всем миром». Она говорила и о глобальной роли России в 2021 году. Ванга считала, что именно Россия укажет человечеству путь к спасению, когда мир окажется на грани гибели.

«Великая страна встанет с колен», — говорила Ванга.

Правда, она предупредила, что спасутся только те, у кого не будет ни злобы, ни зависти.

Также болгарская провидица безошибочно предсказала ряд смертей знаменитостей, включая свою собственную. Так, она сказала, что умрет за год до гибели принцессы Дианы – 11 августа 1996 года.