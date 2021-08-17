В Петербурге и Ленобласти сожгли 115 кг мяса и молочной продукции

В Петербурге и Ленобласти сожгли 115 кг мяса и молочной продукции
В Петербурге и Ленобласти изъяли запрещенные продукты. Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В Северной столице и Ленинградской области изъяли и уничтожили свыше 115 килограммов запрещенной к ввозу продукции.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора вместе с прокуратурой и таможней провели рейды в трех торговых точках, находящихся в Красносельском и Петроградском районах города на Неве и Киришском районе Ленобласти.

В ходе визита было изъято более 115 килограммов мясной и молочной продукции без необходимых документов.

Согласно маркировочным этикеткам товары произвели в странах Европы. Примерно 77 килограммов сыра были произведены в Дании, Германии, Италии, Нидерландах, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, около 20 килограммов масла выпустили в Финляндии и Эстонии, а свыше 28,5 килограммов мясной продукции – в Испании, Италии, Литве и Эстонии.

Согласно Указу президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»данные продукты изъяли и сожгли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области оштрафуют дачников, не пустивших сотрудников Россельхознадзора.

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