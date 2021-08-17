Съемки индийского боевика перекроют улицы в центре Петербурга

Съемки индийского боевика перекроют улицы в центре Петербурга
Движение в городе будет ограничено. Фото: pixabay

В центре Петербурга в конце рабочей недели, 20 августа, стартуют съемки индийского боевика «Тигр 3». Для съемок придется перекрыть несколько улиц.

Как сообщает городской комитет по транспорту, 21 августа в первой половине дня перекроют Садовую улицу от набережной Фонтанки до Лермонтовского проспекта. 22 августа с 8 до 19 часов ожидаются перекрытия на набережной канала Грибоедова, Итальянской улице, в Чебоксарском переулке. 23 августа с 6 до 20 часов закроют проезд по Львиному переулку, набережной канала Грибоедова. Также 23 августа движение с 6:30 до 14 часов будет прекращено Миллионной улице, а с 6 до 22 часов — по Вознесенскому проспекту.

Кроме того, 23 августа с 6 до 22 часов будет сужена проезжая часть на Малой Морской у дома 23.

Также с 20 по 24 августа по этим адресам будет запрещена остановка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки «Воланда» ограничат движение в Московском районе.

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