В Петербурге от коронавируса скончались еще 40 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 40 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 40 случаев.

Об этом стало известно в среду, 18 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 117 петербуржцев. В России за минувшие сутки зафиксировано 799 летальных исходов.

За последние сутки также обнаружено 1 636 новых случаев заболевания вирусом. Побороть болезнь смогли 1 786 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после перенесенного COVID-19 у пациентов может развиться постковидный синдром. Самыми опасными симптомами такого синдрома могут быть резкие головные боли, головокружения, боли в животе и ногах, а также онемение рук и ног.

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