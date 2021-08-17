Перечислены самые опасные симптомы постковидного синдрома

Перечислены самые опасные симптомы постковидного синдрома
Врач добавил, что симптомы "постковидного хвоста" необходимо лечить отдельно. Фото: Unsplash

Иммунолог Николай Крючков рассказал о наиболее опасных симптомах постковидного синдрома.

Специалист заявил в беседе с «Лентой.ру», что после перенесенного COVID-19 у пациентов может развиться постковидный синдром. Самыми опасными симптомами такого синдрома могут быть резкие головные боли, головокружения, боли в животе и ногах, а также онемение рук и ног.

Кроме того, по словам Крючкова, после коронавируса у пациента может начаться депрессия, которая также является опасным симптомом. Больной может испытать такие последствия, как нарушение качества жизни, невозможность работать и даже суицидальные мысли.

Врач добавил, что симптомы «постковидного хвоста» необходимо лечить отдельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эндокринолог дала несколько советов по восстановлению роста волос после коронавируса.

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