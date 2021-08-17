Как не потерять волосы после COVID-19

На полное восстановление при соблюдении всех рекомендаций потребуется около полугода. Фото: pexels

На полное восстановление при соблюдении всех рекомендаций потребуется около полугода. Фото: pexels

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова дала несколько советов по восстановлению роста волос после коронавируса.

Специалист сразу отметила, что выпадение волос — распространенная жалоба среди пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Причем, как правило, это последствие ковида «накрывает» переболевших спустя месяц после заражения. Причиной неприятного эффекта, как объяснила Павлова, является сильный стресс, который испытывал организм, в том числе из-за нарушения обмена веществ, передает РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что предупредить такую реакцию организма, к сожалению, невозможно. В любом случае в течение трех-четырех месяцев самые «пугливые» волосы будут выпадать. «Надо смирится и пережить», — советует эндокринолог.

Однако процесс реабилитации можно ускорить, отмечает Павлова. Лучше всего помогают восстановлению ослабленных волос правильное питание и физическая активность. В частности, стоит добавить в рацион больше белковой пищи и витаминов, не избегать пеших прогулок и заняться фитнесом.

В период, когда волосы активно выпадают, лучше не делать тугих причесок и укладок горячим феном или щипцами. Окрашивание корней также лучше отложить на более подходящий период. Ускорить рост волос поможет щетка с натуральной щетиной, которая обеспечивает бережный уход и массаж, от других расчесок лучше отказаться.

Эндокринолог советует воспользоваться и помощью специалистов: обследовать щитовидную железу и проконсультироваться с трихологом, который выявит точные причины выпадения волос и поможет составить эффективный план лечения. Соблюдение всех рекомендаций позволит вернуть волосы к прежнему состоянию в течение полугода после коронавируса, заключает Павлова.