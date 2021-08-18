В Петербурге разработали регламент подготовки к съемкам на открытом воздухе

Даже во время репетиции между актерами должно соблюдаться расстояние в 1,5 метра. Фото: pixabay

Даже во время репетиции между актерами должно соблюдаться расстояние в 1,5 метра. Фото: pixabay

Комитет по культуре совместно с Роспотребнадзором разработал регламент проведения съемок на открытом воздухе.

Согласно документу, опубликованному комитетом во вторник, 18 августа, теперь на съемочной площадке одновременно могут присутствовать не более 75 человек. При этом каждый работник обязан иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за 48 часов до начала съемок. Остается важным соблюдение социальной дистанции.

Для участников съемок также должен быть обеспечен доступ к санитайзерам, а также иметься запас средств индивидуальной защиты. Кроме того, требуется по возможности перенести съемки с массовыми сценами на период после карантина.

Также на съемочных площадках впредь должны устанавливать специальные контейнеры для сбора мусора с последующей его утилизацией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что съемки индийского боевика перекроют улицы в центре Петербурга. Работа стартует в конце рабочей недели, 20 августа.