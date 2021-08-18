Минцифры примет решение по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года

Предполагается, замена обычных паспортов цифровыми произойдет через три года и будет проводиться поэтапно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Предполагается, замена обычных паспортов цифровыми произойдет через три года и будет проводиться поэтапно. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Минцифы в скором времени примет решение по замене бумажного паспорта гражданина России на смарт-карту. Об этом заявил министр ведомства Максут Шадаев.

Это произойдет до конца текущего года. Глава Минцифры считает, что нужно поменять обычный паспорт на более современный формат, это смарт-карта. Он отметил, что карта — наиболее удобный формат для хранения персональных данных. Перед министерством стоит цель дать возможность жителям России иметь копию цифрового паспорта, — QR-код. Об этом сообщает «Россия 24».

Предполагается, замена обычных паспортов цифровыми произойдет через три года и будет проводиться поэтапно. Бумажные паспорта также будут действовать, чтобы переход был для жителей России «комфортным и безболезненным».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах граждан России теперь будут ставить по желанию.