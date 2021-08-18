Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь

Россияне оценили идею переноса столицы из Москвы в Сибирь
Против проголосовали 27% жителей России. Фото: pixabay.com

Каждый пятый житель России хочет перенести столицу в Сибирь. Таковы результаты опроса SuperJob.

Эта идея понравилась 22% опрошенным. Они не против перенести столицу России в Сибирь и даже воздвигнуть там пять новых городов. Респонденты уверены, перенос столицы хорошо отразится на развитии Сибири. Об этом сообщает RT.

Еще 30% опрошенных поддержали только идею о возведении в Сибири новых городов. Также они высказались, что столицей должна оставаться Москва. Перенос столицы без строительства новых городов поддержали шесть процентов респондентов.

Против проголосовали 27% жителей России. Они считают идею переноса столицы в Сибирь дорогим проектом, а также не видят достойных соперников Москве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр обороны России Сергей Шойгу уверен, что в Сибири нужно построить около четырех больших городов, которые стали бы экономическими центрами.

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