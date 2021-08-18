На месте пляжей Курортного и Приморского районов могут появиться апарт-отели

На месте пляжей Курортного и Приморского районов могут появиться апарт-отели
На пляжных зонах могут построить ТЦ и отели. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Все петербургские пляжи, в том числе 45-километровая линия побережья Финского залива, может быть застроена гостиницами, апарт-отелями и прочими объектами. Это, как опасаются депутаты, может произойти с новым Генпланом.

Изменения, предлагаемые в Генеральный план развития Петербурга, представил на рассмотрение депутатов Смольный. Нововведение предусматривает перевод в новую категорию зон спортивных сооружений и пляжей в зону, где допускается строительство объектов досуга и развлечений, а также апартов.

Речь идет прибрежных участках земли в Курортном районе, в районе Петровской косы, Гребного канала, стадиона «Петровский». На данный момент там запрещено возводить какие-либо объекты помимо инфраструктурных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза.

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На месте пляжей Курортного и Приморского районов могут появиться апарт-отели