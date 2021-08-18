«Спутник Лайт» показал в Парагвае эффективность в 93,5%

&#171;Спутник Лайт&#187; показал в Парагвае эффективность в 93,5%
Так, не зафиксировали связанных с ней серьезных побочных явлений, нет случаев смерти, тромбоза и других негативных проявлений. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Российская однокомпонентная вакцина против ковида «Спутник Лайт» показала высокие показатели безопасности и эффективность в Парагвае.

Эта отметка достигает 93,5%. Расчет эффективности делали на основе анализа данных 320 тысяч жителей Парагвая, которые привились вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА «Новости».

Статистика применения «Спутника Лайт» в Парагвае показывает хорошие результаты в области безопасности вакцины. Так, не зафиксировали связанных с ней серьезных побочных явлений, нет случаев смерти, тромбоза и других негативных проявлений.
Так, использование вакцины «Спутник Лайт» позволяет властям страны Парагвая уменьшить сроки прививочной кампании населения и ускорить формирование коллективного иммунитета.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за неделю суточная смертность от коронавируса в стране составила меньше 800.
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