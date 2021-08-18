Дефицит кадров возник в российских ресторанах

Раньше на место претендовали четыре человека, теперь — всего два. Фото: pixabay

Раньше на место претендовали четыре человека, теперь — всего два. Фото: pixabay

Вакансий в сфере общепита в стране становится больше, а соискателей — все меньше. Об этом заявили специалисты сервиса hh.ru.

Так, в прошлом месяце на сайте сервиса появилось 21 тысяча вакансий в сфере общепита. Однако число предложений в этом же месяце выросло вдвое — до 43 тысяч вакансий по всей России. Конкуренция уменьшилась. Раньше на место претендовали четыре человека, теперь — всего два. Об этом сообщают «Ведомости».

По словам специалистов, на данный момент сложнее всего найти кассира-бариста и повара. Раньше поиск этих людей занимал две недели, сейчас это может затянуться до полутора месяцев. Аналитики связывают этот факт с уменьшением количества мигрантов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга разрешил строительство ресторанного молла на бульваре Менделеева в Мурино.