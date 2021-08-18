Шесть человек осудили за производство 260 кг наркотиков в Ленобласти

Шесть человек осудили за производство 260 кг наркотиков в Ленобласти
Всех признали виновными в незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Ленинградской области суд вынес приговор по делу о производстве более 260 килограммов наркотиков.

Как сообщили в областном управлении СК, приговор по делу в отношении шестерых участников преступной группы вынес Ленинградский областной суд. Фигурантами по делу проходили Иван Антипов, Андрей Васильев, Олег Демкин, Роман Зайцев, Игорь Шашакин.

Всех признали виновными в незаконном производстве наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). А их пособника Игоря Платонова осудили по статье о пособничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Суд установил, что Зайцев и Антипов в 2011 году организовали преступную группу для производства крупных партий наркотиков. Они создали нарколаборатории в Петербурге и Ленобласти, где произвели более 260 кг промежуточного продукта метадона и изометадона. Также они хранили больше тонны наркотиков в жидком виде.

Зайцева приговорили к 19 годам колонии особого режима, Антипова — к 19 годам лишения свободы, Васильева — к 16, Демкина – к 15 Шашакина — к 6 годам колонии строгого режима. Платонова суд приговорил к 7 годам лишения свободы условно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге полиция поймала наркосбытчика с 3 кг психотропов.

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