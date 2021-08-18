У ТЦ «РИО» произошла массовая авария: столкнулись четыре машины

У ТЦ &#171;РИО&#187; произошла массовая авария: столкнулись четыре машины
В аварии поучаствовали четыре машины. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге во Фрунзенском районе города у торгового центра произошла массовая авария. Несмотря на то, что на улице уже темно, водители автомобилей продолжают ждать сотрудников Госавтоинспекции.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», дорожно-транспортное происшествие случилось 18 августа вечером.

Рядом с торговым центром «РИО» на улице Фучика сразу четыре машины попали в аварию.

Судя по фотографии, которая была сделана из другой машины, дорого в месте ДТП довольно плохо освещена. Возможно, это стало причиной столкновения.

На место случившегося не прибыли ни сотрудники ДПС ни машины бригады скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Мурманском шоссе массовая авария привела к пробке в пять километров.

"РИО" дтп новости СПб происшествие фрунзенский район


 

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