На Мурманском шоссе массовая авария привела к пробке в 5 километров

На Мурманском шоссе массовая авария привела к пробке в 5 километров
На Мурманском шоссе случилась массовая авария. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, которое начало собирать большую автомобильную пробку.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», на Мурманском шоссе, по направлению в Петербург произошла авария, в которой участвовали три иномарки.

Отмечается, что ДТП случилось недалеко от заправки «Роснефть». Очевидец происходящего, которому удалось снять столкновение, добавил, что «благодаря» аварии уже собралась автомобильная пробка длиной 3-5 километров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомиксер спровоцировал пробку на Большеохтинском мосту. Он на скорости вылетел на встречную полосу движения. По словам очевидцев, инцидент мог произойти из-за дождливой погоды.

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