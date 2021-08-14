Автомиксер спровоцировал пробку на Большеохтинском мосту

В субботу, 14 августа, на Большеохтинском мосту произошло ДТП, в котором автомиксер на скорости вылетел на встречную полосу движения.

В результате происшествия образовалась пробка. По словам очевидцев, инцидент мог произойти из-за дождливой погоды.

«Миксер вылетел на встречную на Большеохтинском мосту», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», из-за аварии проезд по мосту практически невозможен. Информации о пострадавших не поступало. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо».