«Поездка завершена»: каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте

&#171;Поездка завершена&#187;: каршеринг влетел в BMW на Невском проспекте
ДТП на перекрестке Невского и Литейного. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Автомобиль каршеринга «Ситидрайв» и BMW не поделили перекресток в центре Петербурга.

Очевидцы поделились кадрами с места аварии в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло вечером 13 августа на перекрестке Невского и Литейного проспектов.

Там столкнулись каршеринг Nissan Qashqai и автомобиль марки BMW. Арендованная машина при этом получила значительные повреждения: вся передняя часть автомобиля оказалась «в мясо». Сама иномарка вылетела на тротуар, и, к счастью, никого не задела. А у белого BMW только вмятины и царапины на боковой части.

ДТП на перекрестке Невского и Литейного. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

«Поездка завершена», — шутят пользователи в комментариях.

Дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мотоциклист попал под колеса автомобиля на Народной улице.

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