Мотоциклист попал под колеса автомобиля на Народной улице

ДТП с мотоциклом на Народной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с мотоциклом на Народной. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Мотоциклист пострадал в ДТП с двумя автомобилями на Народной улице. Движение на участке затруднено.

Авария случилась сегодня, 13 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель авто марки «Рено», выезжая вторым рядом на Народную улицу, сбил мотоциклиста. Транспортные средства столкнулись перед Володарским мостом в сторону центра города.

«Мотоциклист в порядке, от помощи отказался, ждет ГАИ для разбора», — написал автор записи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушку друг за другом сбили автомобиль и мотоцикл в Комарово. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.