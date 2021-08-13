Мотоциклист попал под колеса автомобиля на Народной улице

Мотоциклист пострадал в ДТП с двумя автомобилями на Народной улице. Движение на участке затруднено.
Авария случилась сегодня, 13 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водитель авто марки «Рено», выезжая вторым рядом на Народную улицу, сбил мотоциклиста. Транспортные средства столкнулись перед Володарским мостом в сторону центра города.
«Мотоциклист в порядке, от помощи отказался, ждет ГАИ для разбора», — написал автор записи.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девушку друг за другом сбили автомобиль и мотоцикл в Комарово. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.