Актриса Ирина Горбачева стала женой солиста группы Quest Pistols

Актриса Ирина Горбачева стала женой солиста группы Quest Pistols
Ирина Горбачева и Антон Савлепов поженились. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса, известная по ролям в сериале «Чики», фильме «Аритмия», «Я худею» и многих вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал лидер группы Quest Pistols Антон Савлепов.

33-летняя актриса театра и кино Ирина Горбачева рассказала в интервью для канала «А поговорить» о том, что стала женой участника группы Quest Pistols.

Девушка показала обручальное кольцо, а также заявила, что торжество уже было. Мероприятие прошло не так фешенебельно, как принято в шоу-бизнесе. Кроме того, предложение руки и сердца Горбачева услышала от избранника по телефону.

«Я глупо все это сделал. Я сказал по телефону, что когда вернемся в Киев, мы можем пожениться, — рассказывает музыкант. — Ира такая: «Ты что, предложение сейчас делаешь?». И я такой: «А я что, предложение сейчас что ли делаю?».

На свадьбе артистов присутствовали только самые близкие. Пара ничуть не пожалела, что не стала устраивать пышное торжество.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ксения Бородина рассказала о страданиях дочери из-за развода родителей.

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