Автоледи на MINI Cooper столкнулась в лоб с маршруткой на Ленинском

На Ленинском проспекте "встретились" маршрутка и девушка на MINI Cooper. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Ленинском проспекте "встретились" маршрутка и девушка на MINI Cooper. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Красносельском районе города девушка на MINI Cooper вылетела на встречную полосу и столкнулась с автобусом.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП И ЧП Петербурга», все произошло днем 18 августа на Ленинском проспекте.

В комментариях в группе пользователи уверены, что маршрутка двигалась по своей полосе, а вот автоледи могла одновременно и полосу, и педаль перепутать.

Однако не все кинулись обвинять девушку за рулем MINI Cooper. Кто-то предположил, что автомобиль могло выбросить на «встречку» из-за столкновения. Кроме того, на боку машины даже есть след от удара. Однако и в этой версии скептики решили разубедить комментаторов, заявив, что девушка могла «подцепить» вмятину в недавнем ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи сбила мотоциклиста на набережной реки Фонтанки. Осталось мокрое место.