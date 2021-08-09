Мокрое место: автоледи сбила мотоциклиста на Фонтанке

Авария с участием мотоциклиста случилась на Фонтанке. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Авария с участием мотоциклиста случилась на Фонтанке. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Центральном районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили мотоциклиста.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», авария случилась в Центральном районе на набережной реки Фонтанки у дома 61.

Судя по кадрам, которые снял очевидец происходящего, мотоциклисту понадобилась помощь медицинских работников, потому как у ДТП стоит машина реанимации.

Рядом с поваленным «железным конем» стоит белая иномарка. Вокруг ДТП на асфальте разлиты жидкости.

По неподтвержденным данным, мотоциклист жив и ему необходима помощь свидетелей. В комментариях к записи сообщается, что автоледи настаивает на своей правоте и заявляет, что водитель мотоцикла снёс девушке зеркало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция проверяет ДТП с мотоциклом на Васильевском острове.