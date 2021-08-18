Очевидец: самосвал высыпал асфальт на Авиаконструкторов и уехал

Очевидец: самосвал высыпал асфальт на Авиаконструкторов и уехал
На проспекте Авиаконструкторов самосвал оставил за собой мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города мужчина заметил, как во двор заехал самосвал, высыпал кучку асфальта и уехал.

В социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» сообщается 18 августа, что на проспекте Авиаконструкторов у дома 19 самосвал оставил асфальт.

Очевидец произошедшего, по его словам, задал водителю грузового транспортного средства вопрос: «А убирать, кто будет?». Ответ был довольно прост: «Не знаю, главное кузов отчистить и уехать».

Пользователи сети посоветовали свидетелю записать номера авто, сделать фотографии и отправиться в полицию писать заявление.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что очевидцы заметили, как в Красногвардейском районе в кустах «ГАЗель» сбрасывает мусор.

асфальт проспект Авиаконструкторов самосвал


 

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