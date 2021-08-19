Названы возможные причины крушения МиГ-29

Залуженный военный летчик России Владимир Попов прокомментировал крушение МиГ-29 в Астраханской области.

По его словам, наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в том числе и попадание в грозовую облачность, сообщают «Известия».

Также причиной крушения могли послужить потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники.

Напомним, истребитель МиГ-29 выполнял учебный полет. Над Астраханской областью самолет разбился, летчик катапультироваться не смог. Пилот, в ходе крушения, погиб. Истребитель выполнял свой плановый полет, он проходил без боевого комплекта. Установить причины происшествия поможет комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая уже направлена на место крушения.

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