Названы возможные причины крушения МиГ-29

Названы возможные причины крушения МиГ-29
Истребитель потерпел крушение. Фото: function.mil.ru

Залуженный военный летчик России Владимир Попов прокомментировал крушение МиГ-29 в Астраханской области.

По его словам, наиболее вероятной причиной падения стали метеоусловия из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря, в том числе и попадание в грозовую облачность, сообщают «Известия».

Также причиной крушения могли послужить потеря контроля высоты в ходе выполнения маневров, отвлечение летчика от приборного полета, а также возможный отказ техники.

Напомним, истребитель МиГ-29 выполнял учебный полет. Над Астраханской областью самолет разбился, летчик катапультироваться не смог. Пилот, в ходе крушения, погиб. Истребитель выполнял свой плановый полет, он проходил без боевого комплекта. Установить причины происшествия поможет комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая уже направлена на место крушения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что останки афганца нашли на шасси вылетевшего из Кабула самолета.

астраханская область крушение самолета МиГ-29


 

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Названы возможные причины крушения МиГ-29
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