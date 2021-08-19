Роспотребнадзор: вакцинация предотвратит появление новых штаммов

Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что массовая вакцинация населения от ковида позволит предотвратить появление новых опасных штаммов.

«Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции», — цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 6 663 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.