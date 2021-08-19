Роспотребнадзор: вакцинация предотвратит появление новых штаммов

Роспотребнадзор: вакцинация предотвратит появление новых штаммов
Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что массовая вакцинация населения от ковида позволит предотвратить появление новых опасных штаммов.

«Именно массовая вакцинация населения не только поможет нам прервать цепочку заражений, но и позволит предотвратить появление новых, еще более опасных вариантов инфекции», — цитирует его ТАСС.

С начала пандемии в России выявлено 6 663 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в течение месяца после перенесенной простуды лучше не проходить вакцинацию от коронавируса. Такое мнение выразил врач-иимунолог Владимир Болибок. По его словам, это связано с тем, что человек может тяжелее среагировать на иммунизацию.

вакцинация коронавирус новые штаммы


 

Новости партнеров
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Стрельба на свадьбе в Петергофе стоила жениху медового месяца
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Домушник обчистил квартиру петербурженки, оставив ее даже без одежды
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
Россияне назвали самые часто ломающиеся автомобили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 2 189
Роспотребнадзор: вакцинация предотвратит появление новых штаммов
Названы возможные причины крушения МиГ-29
В США работник завода устроил стрельбу
Родители перепутали смертельно опасное заболевание с обычной простудой
В аэропорту Пулково ночью 19 августа задержали один самолет
Выбран подрядчик, реконструирующий здание Кунсткамеры в Петербурге
В России врач потерял телефон, а вместе с тем и более 1,6 млн рублей