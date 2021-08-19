В отношении мужчины, открывшего стрельбу из-за девушки на Сенной, возбудили дело

В отношении мужчины, открывшего стрельбу из-за девушки на Сенной, возбудили дело
Полицейские задержали стрелка на Сенной площади. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы на Сенной площади. Конфликт произошел из-за девушки.

Инцидент случился в ночь на 18 августа. Прибывшие правоохранители задержали на месте открывшего огонь 26-летнего уроженца Ингушетии. У него изъяли травматический пистолет.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 24-летний потерпевший был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Как выяснили полицейские, конфликт произошел из-за девушки. Полиция намерена ходатайствовать перед судом об аресте подозреваемого.

Уголовное дело возбудили по факту хулиганства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 26-летний петербуржец выстрелил в своего 24-летнего оппонента, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти новости СПб стрельб


 

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